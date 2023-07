Uomo nudo denunciato per resistenza a Bologna, "Tentava di colpire gli agenti con gavettoni"

Completamente nudo, faceva le abluzioni mattutine sotto al portico in via dei Mille, versandosi addosso l’acqua da una boccetta. Malgrado il caldo di questi giorni, il discutibile modo di rinfrescarsi del quarantatreenne senegalese ha richiamato l’attenzione di più passanti, che hanno segnalato al 113 la presenza dell’uomo, nudo come un neonato, in mezzo alla strada alle 11 del mattino. Quando una pattuglia delle Volanti lo ha raggiunto, chiedendogli di rivestirsi, il quarantatreenne si è agitato, rispondendo male agli agenti e tentando colpirli con più gavettoni. Alla fine, è stato denunciato per resistenza e sanzionato per atti osceni in luogo pubblico.