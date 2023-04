Uova di cioccolato e grande pesca La festa al Castello Manservisi

Una vigilia di Pasqua indimenticabile per grandi e piccini in uno dei luoghi più magici della montagna bolognese, il Castello Manservisi di Castelluccio. Il programma della giornata prevede, dalle 14.30, giochi nel parco del castello per vincere le uova di cioccolato fino a esaurimento scorte, grande pesca pasquale con tanti premi in palio, escape room su prenotazione, pop-corn e zucchero filato. Gli organizzatori consigliano la prenotazione al numero 3888824980.

L’iniziativa è organizzata dalla Pro Loco Il Faggio e dall’associaizone Castello Manservisi. Castello Manservisi, set del celebre film di Pupi Avati ’Una gita scolastica’, sorge in una posizione dominante da cui si gode uno straordinario panorama sul vicinissimo gruppo del Corno alle Scale.