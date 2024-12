Up agenzia per il lavoro apre nuova filiale a Imola, crescita e logistica al centro

Una decina di filiali in Italia e tre all’estero, oltre tremila lavoratori e un fatturato che a fine anno toccherà i 130 milioni di euro. Sono i numeri di Up, agenzia per il lavoro fondata appena un paio di anni fa a Medicina, che punta a instaurare un legame importante con la città Imola. Un legame partito con la collaborazione con l’Andrea Costa, di cui Up è da quest’anno main sponsor, ma deciso a consolidarsi con la prossima apertura a gennaio di una filiale a Imola, nel Selice Center.

Una realtà in crescita, sintetizzata anche nel suo nome. "Up significa crescita – spiega Riccardo Trevisanato, direttore generale –. Due sole lettere ma che significano tanto per lo sviluppo professionale di una persona. È inoltre una parola veloce, giovanile, abbinata al nostro marchio colorato ideato proprio per rivolgerci ai giovani". Diversi i core business. "Up è nata a fine 2022 e sta attraversando una importante escalation – continua Trevisanato –. Partendo dal settore della logistica, che rappresenta l’85 per cento del nostro fatturato, attraverso l’acquisizione di altri clienti arriveremo a fine anno ad avere 130 milioni di fatturato. Oltre all’agenzia per il lavoro abbiamo altre divisioni: la logistica appunto, la formazione, che non sempre le aziende sanno cogliere come valore, appalti e facility management. Inoltre puntiamo al sociale: abbiamo comprato un’area in località Moraduccio tra Imola e Firenzuola, la tenuta Il Ronco, dove realizzeremo una fattoria didattica".

La realtà di Up gestisce 3500 lavoratori, tra somministrati e impiegati in appalti, con un buon 20 per cento di under 30, mentre al suo interno conta una sessantina di dipendenti dislocati nella decina di filiali in Italia e all’estero. E a inizio 2025 ecco l’approdo a Imola, nei locali del Selice Center in via Selice, a metà tra il centro e la prima zona industriale. "Saremo operativi dai primi di gennaio. Il territorio dell’Emilia Romagna per noi è strategico, soprattutto nell’ambito della logistica".

Un rapporto con Imola iniziato con il basket, come main sponsor sulle divise dell’Andrea Costa nel campionato di B Nazionale: anche qui la parola crescita è il punto di incontro. "Quella con l’Andrea Costa è la nostra prima sponsorizzazione sportiva e siamo stati coinvolti in virtù del rapporto con Christian Pavani – conclude Trevisanato –. Ci accomuna l’idea di crescita, proprio perché l’Andrea Costa ha un suo progetto di crescita, con la volontà di arrivare a puntare a una categoria diversa dalla serie B".