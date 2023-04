Urbana, i maestri bolognesi in salsa street art

Neve si ispira al Guercino, reinterpretando un putto con la sfera armillare, Nean ha ripercorso la storia figurativa di Guido Reni e ha immaginato una nuova comunione tra natura e uomo, Basik ha voluto omaggiare Morandi. E, in cima alla facciata laterale della ’Temporanea’, capannone ancora inesplorato come ’Interrail’ e ’Vascello’ - al Dumbo, si vedono sagome di bombolette, autolucidanti o marker per graffiti a richiamare le composizioni con bottiglie del maestro bolognese. È in progress da qualche giorno la terza edizione di ’Urbana’ (Underground Art Project) all’ex scalo ferroviario del Ravone, dove si scoprono nuovi orizzonti che mostrano un’archeologia industriale di grande fascino abitata da un progetto di rigenerazione temporanea che ha puntato anche sul writing, senza dubbio manifestazione artistica e sociale propria della cultura bolognese. Fino al 25 aprile, giorno di completamento delle opere, si possono vedere al lavoro sui muri, gli artisti sollevati dalle piattaforme a pantografo. E attorno, prendere vita laboratori (‘Maestrae’ è l’azione realizzata fino ad oggi dalle persone con disabilità del laboratorio creativo protetto Marakanda, chiamate a dipingere il muro omaggiando artiste bolognesi), momenti musicali, performance e un market vintage. L’inizio è oggi alle 22 presso lo spazio Temporanea, con il dj set dedicato al meglio dell’hip hop, di Flexin e domani alla Baia ci sarà il ritorno del duo romano che infiammò la scena hip hop di qualche decennio fa, Flaminio Maphia, idoli con ’Ragazze acidelle’ e ’La mia banda suona il rap’. Il cuore è il progetto ’Ol(tre) Futuro’, in cui gli urban artist italiani e internazionali intervengono nella rigenerazione di Interrail, l’ultimo grande edificio che compone il distretto. La visione di quest’anno, come racconta Simona Gavioli – direttrice artistica con Cesare Bettini –, rende omaggio ai pittori della Scuola bolognese che dal Trecento hanno animato il panorama artistico e di cui Vitale da Bologna è il capostipite. Gli artisti invitati a ripercorrere le gesta pittoriche dei grandi maestri bolognesi sono Basik e Neve dall’Italia, Javier Garlò dalla Spagna, che si concentra sulla rappresentazione della vittima di una menzogna, Nean dal Belgio, Zebu dalla Germania e DearLozada dal Perù al suo primo viaggio europeo. Sulla parete laterale dello Spazio Bianco, invece, i writer chiamati a raccolta dal progetto ’Ravone All Stars’, termineranno l’intervento che racconta la storia dell’ex scalo ferroviario in un’azione performativa che va a ricreare l’atmosfera che ha reso grande il Ravone e che si conclude in questa edizione.

Benedetta Cucci