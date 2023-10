Urbanistica, parte l’autunno caldo: "Bologna esca dal provincialismo"

Raffaele Laudani, sta davvero per iniziare il nuovo ‘autunno’ per le riforme urbanistiche della città di Bologna?

"Esattamente. Domani lunedì 16 ottobre, alle 18, negli spazi di Dumbo presenteremo alla città la variante al Piano urbanistico generale (Pug) – spiega l’assessore all’Urbanistica di Palazzo d’Accursio – Sarà l’inizio di una serie di iniziative pubbliche promosse dal Comune. Ma ci aspettiamo e auspichiamo che ne arrivino anche altre da associazioni, ordini professionali, cittadini. Prevediamo anche un grande evento per raccontare i principali interventi dei prossimi anni. Una sorta di ‘sequel’ di quanto accaduto la scorsa primavera all’Opificio Golinelli".

Quando?

"Stiamo perfezionando il programma. In generale, vorremmo che si aprisse una discussione ampia in città sulle grandi sfide urbane dei prossimi anni, alla quale partecipino anche associazioni e ordini professionali. Anche per questo abbiamo chiesto di aprire l’evento del 16 a Joan Subirats, attuale ministro spagnolo dell’Università. Stiamo vivendo grandi trasformazioni epocali, Bologna è a un bivio: deve decidere se essere una grande città internazionale, cosa che questa amministrazione crede, o se vuole stare comoda accontentandosi di un destino provinciale".

Cosa accadrà subito?

"Siamo nella fase delle osservazioni dei cittadini alla variante del Pug, che si chiuderà a metà novembre. Sarà un primo momento di snodo importante, seguirà l’approvazione in Consiglio comunale".

Durante il confronto con associazioni e ordini, in questi mesi, si è dibattuto molto anche del tema dei parcheggi.

"Sappiamo che l’obbligo dei parcheggi interrati pertinenziali è uno dei temi che desta maggiore preoccupazione. Una giusta misura pensata per limitare il consumo di suolo, ma che costituisce per loro un costo notevole. Noi stiamo andando nella direzione di potenziare il trasporto pubblico che in futuro ridurrà la circolazione privata. Interessi potenzialmente convergenti. Similmente, segnalano l’incertezza e la lunghezza delle procedure, che spesso scoraggiano gli investimenti privati. Hanno ragione. Sulle due questioni lavoreremo. E mi piacerebbe aprire su questo un tavolo di lavoro comune con Ance e gli altri ordini e associazioni".

Novità sull’ex Stamoto?

"Il tavolo tecnico con il Demanio sta andando molto bene, nei prossimi mesi dovrebbe completarsi la presa in carico da parte del Comune dell’area, con l’acquisizione nei primi mesi del 2024. A breve quindi inizieremo il confronto con i cittadini per determinarne il futuro".

Quadrante di via Stalingrado, che novità ci sono?

"E’ un asset centrale di livello europeo, il fulcro della strategia europea su big data e intelligenza artificiale, ma anche il cuore economico della nostra città e del paese: su questa stessa via ci sono Tecnopolo, Centro Meteo, Hera, Unipol, Fiera, Legacoop, Confcooperative per citarne solo alcuni. L’innesco della grande trasformazione che porterà quel quadrante ad essere il distretto del futuro sarà il nuovo masterplan della Fiera".

Di cosa si tratta?

"Una nuova cerniera urbana articolata in tre assi. A Sud, lato piazza della costituzione e piazza Imbeni, verrà creato un grande asse dell’intrattenimento, a partire dal nuovo palazzetto della Virtus. Verso Nord, fino alla ferrovia, sorgerà invece un asse degli eventi e della cultura. Di fronte al Tecnopolo, infine, sorgerà un nuovo villaggio dell’innovazione digitale. Una sorta di estensione fisica del Tecnopolo, che ospiterà nuovi insediamenti di imprese tecnologiche, residenze, attrezzature, scuole internazionali, servizi di prossimità per accogliere i nuovi lavoratori internazionali attratti dal Tecnopolo. Ma anche una nuova infrastruttura verde: 50 ettari di parchi urbani che saranno fruibili dai cittadini".