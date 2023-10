Urgenza, poche richieste di rimborso. La corsa dei Comuni è a ostacoli

di Cristina Degliesposti

Somma urgenza. È l’etichetta sotto la quale rientrano centinaia di cantieri aperti – e molti già chiusi – in questi mesi nelle zone alluvionate di Emilia e Romagna. Il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo ha da giorni firmato l’ordinanza che consente agli enti il rimborso delle somme anticipate, previa documentazione. Uno stanziamento in conto capitale di 908 milioni per il 2023 mentre quello per il 2024 ammonta a 750 milioni. Ma di questo plafond immediatamente fruibile sono stati erogati solo 42 milioni e 526mila euro, con acconti del 40% o cifre integrali. A farne richiesta, per 38 milioni, soprattutto l’agenzia regionale per la sicurezza territoriale e di protezione civile. Poi, pochi, pochissimi Comuni o enti. Il perché lo abbiamo raccontato sul Carlino in questi giorni (carenze di personale per le pratiche, istruttoria articolata, controlli) e anche oggi con tre sindaci in prima linea.

Intanto, a Forlì la somma urgenza ha significato anche canalizzare e ispezionare 130 chilometri di fognature e 140 di fossi, più 5.000 pozzetti-griglie-caditoie. Ma ci vorranno ancora 3-4 mesi per completare tutta l’operazione. Nel prossimo consiglio comunale si richiederà l’approvazione di più di 4 milioni di euro in somma urgenza per questi interventi di ripristino. A questi si devono sommare 7 milioni spesi in urgenza da Alea per rimuovere i rifiuti, più 1,5 milioni di di Hera per gli autospurghi. E la prossima urgenza sarà il rifacimento di buona parte del sistema fognario, ritenuto insufficiente per far fronte a temporali sempre più intensi.