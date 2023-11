Urla alle 4 del mattino

Sono rientrati nell’ordinario di una ’normale’ serata di movida in zona universitaria, gli interventi dei carabinieri martedì notte. Erano infatti i militari dell’Arma a essere incaricati di vigilare sulla serenità e la legalità di quell’area ’calda’ per la notte di Halloween. Ma le cose sono andate decisamente meglio di quanto si temesse, sotto questo punto di vista. L’unico intervento ’molesto’ è stato segnalato dai residenti: attorno alle 4 del mattino in via San Leonardo, una donna si sarebbe introdotta nel giardinetto già chiuso e avrebbe cominciato a urlare e lanciare oggetti. Il tutto per circa un’ora, fino cioè all’arrivo dei carabinieri (che hanno anche allertato il 118).