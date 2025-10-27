Urla e schiamazzi a Villa Spada: "Chiudete i cancelli di notte"

Anche i residenti di via Saragozza hanno dovuto fare i conti la malamovida nel week end appena trascorso. E il malcontento corre sui social. "Ma cosa succede a Villa Spada il sabato sera? Sembra un rave party", chiede un utente del gruppo Facebook ’Residenti in Saragozza fuoriporta’. Il problema, come segnalano in diversi, è che sabato notte all’ingresso di Villa Spada c’erano decine se non centinaia di ragazzi e ragazzini, compresi i soliti ’maranza’, che, a suon di urla e schiamazzi, tenevano svegli i residenti della zona.

"Avevamo le serrande abbassate e gli infissi di nuova generazione chiusi – racconta una cittadina – ma abbiamo sentito schiamazzi e urla che sembravano da stadio".

Non solo. Qualcuno segnala anche qualcosa di peggio. Ovvero che i giovanissimi in via Orioli si erano seduti sui tettucci delle auto. Diversi residenti, visto il grande assembramento di persone, avrebbero chiesto l’intervento delle forze dell’ordine per risolvere la situazione. Alcune pattuglie sarebbero anche andate sul posto.

"Mi chiedevo – dice un’altra utente sui social – se siano raduni che si creano autonomamente (quindi non in occasione di qualche evento autorizzato) e, in tal caso, perché non si risolva il problema chiudendo i cancelli del parco come si faceva un tempo". Una domanda a cui ora dovranno rispondere il Comune e il quartiere.