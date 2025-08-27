Urla e si denuda in via Marconi. Poi aggredisce gli agenti: arrestato

Fermo in mezzo a via Marconi, urlava, sbraitando contro le persone in attesa alla fermata dell’autobus. L’agitazione dell’uomo, un trentenne del Mali, non è passata inosservata a una pattuglia della polizia locale che passava di lì intorno alle 11,30 di ieri e che ha invertito il senso di marcia per avvicinarsi al ragazzo, dicendogli di spostarsi dalla sede stradale.

Il trentenne, di contro, ha iniziato a insultare anche gli operatori della pattuglia e si è avventato contro l’auto di servizio, rompendo i due specchietti retrovisori. Gli agenti sono allora usciti dall’auto ed il giovane si è diretto rapidamente verso uno di loro con l’intento di colpirlo e questi, per evitare di essere aggredito, è stato costretto a estrarre lo spray al peperoncino e a spruzzarlo contro l’esagitato.

Lo straniero si è allora gettato a terra, continuando a urlare e denudandosi. A quel punto, sono arrivate in via Marconi altre pattuglie in supporto ai colleghi: insieme, gli agenti hanno provato a bloccare il giovane, che malgrado fosse a terra scalciava e si dimenava come una furia. La violenza del comportamento era tale da impedire agli uomini della polizia locale di mettergli le manette.

In ausilio agli agenti è intervenuta anche una coppia di militari dell’esercito: a quel punto, le forze dell’ordine sono riuscite ad avere la meglio. Condotto nel comando della polizia locale, il trentenne è stato trovato in possesso di 2 coltelli e droga. E’ stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale. "Un ringraziamento agli agenti di polizia locale che sono intervenuti a tutela dei cittadini in via Marconi – il commento dell’assessore alla Sicurezza Matilde Madrid –. Il loro operato, condotto con grande professionalità nei confronti di una persona in stato di elevata alterazione e con comportamenti fortemente aggressivi, tenuto anche conto delle armi che questo portava con sé nello zaino, ha scongiurato un concreto rischio per la sicurezza delle persone". "Grazie alla Locale per il grande lavoro svolto in via Marconi – le parole dell’eurodeputato di FdI Stefano Cavedagna –. A Bologna è però assurdo vedere che i nostri agenti siano costretti a fronteggiare un uomo armato di coltelli solo con lo spray urticante: questa è la dimostrazione che serve dotare di taser la Locale".