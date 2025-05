"Urne 2027, non bruciamo nomi"

"Alle Comunali a Bologna mancano due anni. Crediamo che ancora si debbano guardare tante cose. Proporre un candidato adesso è il modo migliore per bruciarlo e per far sì che non si candidi", taglia corto Galeazzo Bignami, capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, a margine dell’assemblea di Confindustria a Bologna. Sull’eventualità di una sua candidatura, scherza: "Mi brucerei da solo...".

Sul secondo mandato ’prenotato’ da Matteo Lepore, commenta con ironia: "Mai una buona notizia...".

Sulla querelle relativa alla decisione di scegliere un candidato politico o civico per sfidare il sindaco, Bignami ammette che si tratta "di una decisione importante perché delinea una strategia. Dobbiamo confrontarci con gli alleati e insieme faremo una valutazione anche per vedere quali sono le risorse che abbiamo a disposizione a livello di donne e uomini". Nessun cenno, quindi, a toto-nomi e indiscrezioni che vedrebbero i meloniani come l’eurodeputato Stefano Cavedagna o la capogruppo Francesca Scarano in pole per un’eventuale corsa a sindaco.

Guarda al 2027 anche Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati: "Bologna e le altre grandi città andranno al voto tra due anni. E il 99,99% di queste è governata dal centrosinistra. Un motivo ci sarà e quindi questo è uno stimolo per tutto il centrodestra per prepararsi in tempo".