Urne a Castel D’Aiano e Camugnano Il primo dato: crolla l’affluenza I seggi restano aperti fino alle 15

Al mezzogiorno di ieri a Camugnano aveva votato solo il 17,87% degli aventi diritto, con la percentuale di Castel D’Aiano ancora più bassa, essendosi fermata a quota 16,99. Leggermente meglio nel pomeriggio: a Camugnano, alle 19, aveva votato il 45,65% (il precedente era 50,64) e a Castel d’Aiano invece il 38,90% (alle scorse elezioni era 60,40). Alle 23, ora di chiusura dei seggi, Castel D’Aiano non andava oltre il 44,52% (contro 69,86 del voto precedente), mentre Camugnano saliva al 52,31% (66,76).

In prima battuta si dovrebbe parlare di crollo rispetto alle elezioni precedenti. Va detto però che il dato di questa tornata elettorale non è davvero confrontabile: sia nel 2018 che nel 2019 le urne erano rimaste aperte solo un giorno, mentre questa volta i cittadini interessati dal voto – che riguarda il rinnovo del consiglio comunale – possono recarsi ai seggi anche fino alle ore 15 di oggi.

A ogni modo, a Camugnano, dove il sindaco uscente Marco Masinara è arrivato alla scadenza naturale del suo mandato, il dato delle precedenti amministrative registrava un’affluenza del 24,19 per cento dopo le prime cinque ore di apertura delle votazioni, mentre a Castel D’Aiano, dove la prematura scomparsa del sindaco Alberto Nasci ha portato al rinnovo di tutto il consiglio, il dato si assestava al 28,31 per cento.

Essendosi presentata più di una lista in entrambi i comuni, queste elezioni sarebbero state comunque valide anche se non si fosse superato il quorum del 40 per cento dei votanti (è infatti prevedibile che, oggi, lo raggiunga anche Castel D’Aiano), come invece sarebbe stato necessario se ci fosse stata una sola lista in corsa.

Nonostante una capillare comunicazione, poi, a Camugnano lo spostamento dei due seggi dalle scuole elementari all’ex convitto suor Compagni ha creato qualche piccola difficoltà ai votanti, che però è stata prontamente risolta, mentre non si sono registrati particolari problemi nei quattro seggi castellani. Oggi, chiuse le urne, inizierà subito lo scrutinio e in tempi rapidi dovrebbe essere reso pubblico l’esito delle elezioni amministrative. Non essendo possibile presentare un voto disgiunto tra il candidato sindaco e la lista che lo appoggia, le operazioni di spoglio sono notoriamente rapide nei comuni al di sotto di 15mila abitanti.

Ciascun consiglio comunale è composto da undici consiglieri, otto vanno alla maggioranza e tre all’opposizione.

