Urne, Forza Italia accelera: "Ugolini candidata?. Il mondo è cambiato"

Elena Ugolini candidata per il centrodestra alle Regionali? "È un nome buono, ma dopo queste Europee è cambiato il mondo. La candidatura civica è sempre una possibilità da vagliare, ma noi dobbiamo impostare la strategia migliore per capire non solo come vincere, ma come allargare il consenso nel centrodestra: per questo chiederò la convocazione del tavolo di coalizione al più presto". Parla chiaro, Valentina Castaldini, coordinatrice regionale di Forza Italia. La sfida per viale Aldo Moro (forse si vota già a fine ottobre), visti i dati in crescita di Pd e Sinistra sul territorio, non si annuncia facile per il centrodestra.

Castaldini, come giudica i risultati delle elezioni?

"Il voto si è polarizzato, cosa che si verifica spesso quando l’affluenza è bassa. Il centrodestra di governo si riconfermasolido a livello nazionale, e, nel Pd, Bonaccini lascia la sua regione confermandosi – forte delle preferenze ricevute – l’alter ego maschile della Schlein all’interno del Pd. Già, perché sarà lui a indicare il candidato del centrosinistra a viale Aldo Moro. Per quanto riguarda il centro, il nostro compito è difficile ma i dati dimostrano che c’è bisogno di un’area di quel tipo".

A proposito di centristi, Azione e Italia Viva escono sconfitti dalle urne. Come mai?

"Italia Viva e Azione hanno fatto dei passi indietro. La lezione è questa: non c’è solo bisogno di centro, ma anche di figure rassicuranti. Renzi e Calenda, diciamo così, non sono stati un esempuio di moderazione, toni alti, molta personalizzazione. Non ha pagato".

Per le regionali guardate anche a loro?

"Nelle liste di Forza Italia c’è spazio per quelle persone che puntano a una prospettiva di centro-centrodestra. In questa regione, alla fine Azione e Iv sono rimaste nell’alveo del centrosinistra, quindi credo sarà così anche stavolta. Però si ricordino che il centrosinistra in cui entrano è quello di Schlein e Fratoianni, dove ogni tanto spiccano moderati come Gori e lo stesso Bonaccini. Se si alleano con questo Pd, c’è da capire con quale dignità politica lo faranno".

Alle Europee come Forza Italia siete rimasti piuttosto stabili a livello di numeri, mentre invece, in 5 anni, per i vostri alleati è cambiato il mondo: in meglio per Fratelli d’Italia, in peggio per la Lega. Vi siete dati una spiegazione?

"L’Emilia-Romagna è una terra molto complessa. Noi abbiamo vissuto una stagione di congressi, di rinnovo di classe dirigente con modalità nuove, credo che questo abbia reso vivace la partecipazione politica. Le persone che oggi siedono nei consigli comunale sono le stesse che hanno vinto i congressi e poi hanno raccolto un buon numero di preferenze. Facciamo tutto un passo alla volta, la nostra forza è quella: se dal 3% si arriva 40%, sta pur certo che, prima o poi, si torna indietro. Invece far crescere la classe dirigente aumenta la vita di un partito".

Regionali, con il voto forse già a fine ottobre, il tempo stringe...

"Il dialogo nel centrodestra prosegue in maniera proficua, come è accaduto sulle amministrative. Ma quello che chiederò al tavolo regionale di coalizione è che cosa si intenda fare con la candidatura. Sono sicura che Bonaccini si esprimerà a brevissimo, non possiamo farci trovare impreparati".

