Urodinamica, esperti e specialisti animano il congresso nazionale

Si apre il 49° Congresso Nazionale SIUD – Società Italiana di Urodinamica, che proseguirà fino a domani. Un appuntamento imprescindibile per i professionisti del settore, che si conferma ancora una volta come un punto di riferimento per l’aggiornamento e il confronto scientifico. Domani è la XX Giornata Nazionale per la prevenzione e la cura dell’incontinenza.

La presidenza di questa edizione è affidata ai dottori Eugenia Fragalà e Riccardo Schiavina (i presidenti onorari sono i dottori Roberta Gunelli e Eugenio Brunocilla).

L’evento si svolge al Savoia Hotel Regency in concomitanza con il 23° Congresso dedicato a fisioterapisti, infermieri e ostetriche. Il Congresso è un’importante occasione di aggiornamento e crescita professionale, grazie a un programma ricco e multidisciplinare che include sessioni scientifiche di alto livello e letture magistrali.

"Un’occasione cruciale di aggiornamento – spiega il dottor Alessandro Giammò, primario dell’Unità spinale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Città della Salute e della Scienza di Torino – per affrontare tematiche controverse, le principali sfide e le prospettive future della nostra disciplina. Abbiamo riservato un’attenzione particolare ai giovani colleghi e agli specialisti in formazione, per favorirne la crescita professionale nel campo dell’urodinamica. Questa edizione è caratterizzata da un programma ambizioso e ricco, articolato su tre sale per permettere una partecipazione mirata. Ampio spazio è inoltre dedicato al networking, alla condivisione di esperienze e alla costruzione di nuove collaborazioni, anche grazie alla presenza di importanti società scientifiche nazionali e internazionali".