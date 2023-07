Urologia, nuovo laser per cure più rapide

Un nuovo strumento di ultimissima generazione per la cura di diverse patologie urologiche come l’ipertrofia prostatica, la calcolosi delle vie urinarie e le stenosi uretrali è già a disposizione dei pazienti nell’ospedale di San Giovanni in Persiceto. Si tratta di un laser al Tulio ibrido che può essere definito come una fonte di energia laser versatile che, rispetto ad altre tipologie di laser, consente un mix di taglio e coagulazione riducendo al minimo le perdite ematiche durante l’intervento, è quindi una tecnica mini-invasiva durante il quale non si praticano incisioni chirurgiche.

Le patologie affrontabili con il nuovo laser sono benigne, ma molto diffuse tra la popolazione, con un’incidenza che cresce con l’avanzare dell’età (dal 15 per cento nei pazienti nella fascia 40-49 anni al 37 per cento in quella 70-79), che comportano un importante impatto sulla qualità della vita dei pazienti. Nel territorio dell’Ausl di Bologna sono circa 900, attualmente, i pazienti affetti da questo tipo di patologie, Il nuovo strumento, dal costo di oltre 180mila euro, sostituirà quello già in uso e consentirà all’equipe di urologi dell’Azienda Usl, diretta da Sergio Concetti, di operare soprattutto pazienti affetti da ipertrofia prostatica benigna con il vantaggio di un recupero molto più tempestivo delle normali attività quotidiane.

L’investimento si inserisce in un più ampio progetto di valorizzazione dell’Urologia di San Giovanni che ha comportato un investimento dell’Ausl di circa 500mila euro. Esso include l’acquisto di sistemi per la chirurgia mininvasiva introducendo tecnologie innovative per i trattamenti endourologici e strumentazione rigida e flessibile sempre più miniaturizzata da impiegare nel trattamento della calcolosi. "Un investimento tecnologico che va nella direzione di valorizzare le competenze dei nostri professionisti, promuovendo la cura dei casi meno complessi con i migliori standard sul territorio favorendo al tempo stesso la centralizzazione della chirurgia ad alta complessità o oncologica presso l’ospedale Maggiore", precisa Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl bolognese.

L’acquisto del nuovo macchinario possibile grazie alla sinergia tra i professionisti dell’Urologia, dell’Ingegneria clinica diretta da Elisabetta Sanvito e del Dipartimento delle Chirurgie specialistiche, diretto da Anna Maria Baietti.

