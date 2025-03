Urp e Anagrafe cambiano nome: ecco gli Uffici comunali di prossimità a Bologna

Bologna, 4 marzo 2025 – Nascono gli Uffici comunali di prossimità grazie alla riorganizzazione degli sportelli anagrafe e Urp, recentemente passati sotto la gestione del Dipartimento della Segreteria Generale. Sono dieci in tutta la città: otto di quartiere, uno in piazza Maggiore e uno in piazza Liber Paradisus, appena inaugurato.

Gli uffici garantiscono un servizio diffuso sul territorio con orari di apertura modulari e con un potenziamento di servizi online. Infatti, molte delle pratiche che prima era necessario fare in presenza, verranno svolte ora in digitale.

“Uno dei punti cardini della riorganizzazione – ha affermato Nicoletta Marcolin, direttrice dei Servizi Demografici – è limitare il lavoro di front office allo sportello solo quando è strettamente necessario, come per la carta d’identità, in cui la presenza del cittadino è vincolante. Attivato un numero telefonico attivo 24 ore su 24 per sette giorni su sette, dedicato ai cittadini, per ricevere informazioni. Allestita inoltre una fascia oraria in cui è presente un operatore. Stiamo sperimentando anche un modello di Ai in grado di rispondere alle domande dei cittadini e prendere gli appuntamenti. Desideriamo che le persone abbiano un aiuto nella compilazione dei moduli online. Sì alla digitalizzazione – conclude – ma senza abbandonare i cittadini. Realizzati infatti dei video tutorial per la compilazione dei moduli che saranno caricati sul portale Iperbole dalla prossima settimana”.

Inoltre, “prende avvio – ha annunciato l’assessora al Bilancio e ai Servizi Demografici Roberta Li Calzi – il progetto Digitale facile nelle case di quartiere per fornire formazione e assistenza informatica ai cittadini”.

Gli Uffici permetteranno il ritiro tutto l’anno della tessera elettorale, così da favorire il diritto di voto. La riorganizzazione degli uffici anagrafe non è un progetto condiviso. È la sindacalista Michela Arbizzani di Fp Cgil a farsi portavoce del dissenso. “La carenza – ha detto Arbizzani – di personale è il vero principale motivo per cui questa nuova organizzazione non è funzionale. I dipendenti hanno superato i cinquant’anni e i giovani scappano nel settore privato. L’amministrazione ci aveva ricevuto con dei numeri specifici per la riorganizzazione che a oggi non ha rispettato”.