Urso al fianco di Ugolini: "Le imprese al centro. Sviluppo da alimentare"

"L’Emilia-Romagna è una Ferrari che viene usata come una Fiat 500". Esordisce così Elena Ugolini, candidata civica sostenuta dal centrodestra alle elezioni regionali di novembre, nell’ambito dell’incontro all’Hotel Carlton su economia, sviluppo economico e lavoro delle imprese regionali. Al fianco di Ugolini è seduto il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. "Il Mimit non ha solo una nuova denominazione: le ‘imprese’ sono il soggetto dell’economia che dobbiamo facilitare e il ‘Made in Italy’ è l’eccellenza delle persone e come ognuno ci riconosce nel mondo", parla Urso ripercorrendo questi due anni di mandato.

"L’Italia è il Paese dell’economia della conoscenza. Riproporremo la legge annuale della piccola media impresa – interviene Urso –, già prevista dal governo Berlusconi nel 2011 e mai attuata dai governi successivi". Inoltre, "è partita la consultazione pubblica ‘Made in Italy 2030’ – sottolinea il ministro –, ovvero un libro bianco della politica industriale che vogliamo realizzare come sistema paese, con una visione condivisa e ultradecennale".

Ugolini in seguito interviene sulle competenze. "Abbiamo tanti talenti e possibilità. Dobbiamo liberarci da questo modo di governare dove l’iniziativa privata viene vista con il sospetto verso l’iniziativa privata e dove è larga la differenza tra i territori, mettendo al centro le persone che creano lavoro, che innovano e fanno impresa". E poi, burocrazia che secondo Ugolini "uccide chi vuole intraprendere" e sviluppo. "Alimentare la filiera con boccate d’ossigeno che permettono di respirare quando si è in difficoltà non serve – dice Ugolini –, dobbiamo dare aiuti come leve per lo sviluppo. Su questo tema lo screzio tra governo nazionale e l’attività politica regionale non aiuta, c’è bisogno di avere una visione coerente su tutti i settori e allineare gli sforzi col governo per crescere".

A chiudere il confronto è il docente Unibo Massimiliano Marzo: "Rimettere l’impresa al centro del dibattito economico-sociale rivitalizzando il ruolo dei confidi e diventando terra di attrazione massima dei capitali dall’estero e dall’Italia". Inoltre, "devono esserci le condizioni per realizzare investimenti infrastrutturali – continua Marzo –, questo è possibile solo con una compresenza di fondi privati e pubblici".

g.d.c