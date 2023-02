Si parla dell’uso della bicicletta tra strade e parchi di Casalecchio oggi alle 18 alla Casa per la pace Filanda, al quartiere Croce, dove si svolge un incontro per illustrare e discutere nelle sue implicazioni i risultati del questionario promosso dall’associazione Percorsi di pace in collaborazione con Legambiente, con l’obiettivo di conoscere le abitudini, gli itinerari, le opinioni di chi usa con una certa frequenza la bicicletta come mezzo di trasporto per i suoi spostamenti quotidiani in città. Nel parleranno Nicola Longhi, coordinatore del gruppo ambiente dell’associazione Percorsi di pace e Samuele Abagnato, consigliere comunale ed esponente di Legambiente. Il questionario dal quale scaturisce la raccolta di dati e l’elaborazione di una progettualità che si collega anche al transito per la cittadina sul Reno di diversi percorsi della Bicipolitana è stato svolto lo scorso autunno.