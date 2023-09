Usb: "Case in condizioni penose". E la vicesindaca apre al dialogo

Un solo bagno per decine di persone, sporcizia, interi nuclei familiari anche di otto persone stipati in una sola stanza, spazi per i bambini assenti, l’imposizione di un coprifuoco alle 21 e, addirittura, la presenza di serpenti. Sono le condizioni abitative degli ospiti delle strutture di pronta accoglienza a Bologna, l’Ostello di San Sisto e il centro di via del Pallone, così come denunciate dal sindacato inquilini e abitanti Asia e dal collettivo Plat, piattaforma di intervento sociale, in presidio di protesta nel cortile del Comune.

Decine di persone, soprattutto famiglie con bambini, sia italiane che straniere, hanno manifestato al grido di “Casa, lavoro e dignità” chiedendo condizioni abitative decorose e un incontro con l’amministrazione, in particolare con la vicesindaca e assessora alla Casa, Emily Clancy, e con l’assessore al Welfare, Luca Rizzo Nervo.

Poco dopo è arrivata la risposta proprio della vicesindaca: "Diamo la massima attenzione ai casi di fragilità: la nostra città vive un momento di tensione abitativa e non sempre ci sono soluzioni immediate per tutte e tutti. A volte dobbiamo proporre degli alberghi perché sono le uniche soluzioni che abbiamo in quel momento. Siamo assolutamente disponibili al dialogo e, come ribadito in piu’ occasioni, continueremo a farlo. Clancy ha acconsentito alla richiesta del sindacato Asia-Usb e di Plat- Piattaforma di intervento sociale di sincerarsi di persona delle condizioni dei centri e di convocare un tavolo.