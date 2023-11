"Usiamo commedia e humor per parlare dei nostri paradossi"

Si va in cortocircuito davanti a un film di Éric Toledano e Olivier Nakache, perché nulla è come si crede. La coppia di registi, star del botteghino con ’Quasi amici’ nel 2011, torna in sala con ’Un anno difficile’ (lo presentano oggi alle 20 al Modernissimo e poi al Pop Up Cinema Medica dal 30 novembre) e di nuovo con protagonisti due uomini, che costruiscono un’amicizia un po’ per caso, al centro di una storia capace di raccontare crisi economica, consumismo, sovrindebitamento, emergenza climatica ma anche fanatismo attivista, con quel linguaggio da riso amaro cui ci hanno abituati, che fa subito commedia italiana dell’epoca d’oro. Due protagonisti, Albert e Bruno, uno vive di espedienti, l’altro ha una vita privata disastrosa, entrambi ci appaiono subito come due identità aride, ma impareremo a conoscerli meglio, in questo cammino che inizia con la frequentazione senza convinzione, di un gruppo di attivisti ecologisti che, con azioni dimostrative, cercano di fermare il consumismo compulsivo e lanciano l’allarme sul futuro climatico del pianeta. Tra loro c’è anche Cactus, di cui Albert s’innamora. Ma sia lui che Bruno cercano di approfittare delle loro manifestazioni pubbliche per trarne un profitto personale.

Nel vostro film si parla di crisi economica, crisi climatica ma anche fanatismo ecologista, i personaggi e le situazioni sono spinte all’estremo, come in un cortocircuito senza possibilità di uscirne.

"È vero che parliamo di paradossi e di contraddizioni – rispondono –, sia quelli della società che in noi. Vogliamo avere di più e di meno... Il tono della commedia e la spinta sull’assurdo aiutano a parlare di cose molto serie con ironia, a cogliere ’in flagrante’ la nostra società. Avevamo voglia di sentire il pubblico ridere, con la leggerezza della commedia italiana. Durante il Covid pensavamo che ci sarebbe stato un mondo nuovo, invece è come quello di prima, un po’ peggio. Non credo sia possibile una ’reinizializzazione’. Sono possibili solo piccoli cambiamenti, piccoli aggiustamenti".

Il film racconta l’arte di sbrogliarsela di due amici: sembra di cogliere uno sguardo sulla commedia all’italiana.

"Di più: il cinema italiano e il suo sguardo è la nostra vera ispirazione. L’arte di parlare di cose difficili con leggerezza e humor: siamo cresciuti con quel cinema e nel nostro dna c’è quel solco preciso. Rivendiamo questa ispirazione, fatta di umorismo ed eleganza".

Benedetta Cucci