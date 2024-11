"Uso ciò che il tempo ha lasciato". Nunzio in mostra con otto opere

La ricerca artistica di Nunzio Di Stefano, si colloca in una posizione unica nel panorama contemporaneo, muovendosi tra tradizione e innovazione. Nato in Abruzzo nel 1954 e formatosi all’Accademia di Belle Arti a Roma, Nunzio ha fatto della scultura il proprio linguaggio espressivo privilegiato, sviluppando una poetica che interroga le potenzialità della materia e del vuoto in un dialogo costante con lo spazio. A lui è dedicata la seconda personale alla Galleria de’ Foscherari intitolata ’Fiammata’ che s’inaugura oggi alle 18.

In via Castiglione 2/b sono esposte otto opere di recente produzione, tra le quali alcuni esemplari dei suoi celebri legni combusti, ottenuti trattando la materia con la fiamma ossidrica che consente di raggiungere una tonalità di nero totalizzante. Lì fa spesso capolino il blu, nascosto tra le crepe del legno - in un gioco di pieni e vuoti, di luci e di ombre - come fossero pieghe di un sipario teatrale che si concede agli spettatori solo in parte: "velando e disvelando", come recitava il suo amato Dante Alighieri. E a proposito del colore, Nunzio confessa: "Lo uso raramente, perché per me è qualcosa che arriva sempre e solo se necessario". Degna di nota è Fiammata - un’opera realizzata per l’occasione e che dà il titolo alla personale - costituita da un ricco corpus di travi in legno settecentesche regalate all’artista dieci anni fa. "Tutto il mio lavoro – ha dichiarato l’esponente della Scuola Romana di San Lorenzo – consiste in un costante tentativo di togliere, anziché aggiungere. Invece, in questa nuova installazione c’è l’idea di sfruttare e usare ciò che il tempo ha lasciato: i tronchi, in tutti questi anni, hanno ascoltato discorsi, hanno assistito al passaggio di persone, hanno vissuto. Perciò ho pensato di dislocarli nello spazio della galleria seguendo un ritmo che coincide con quello della nostra quotidianità".

Anche in questo caso, la sensibilità di Nunzio lo ha portato ad includere il colore, – stavolta rosso vibrante e circoscritto come una vera e propria Fiammata - ma sempre leggermente nascosto, allo scopo di indurre il visitatore a spostarsi tra i vari elementi che compongono l’installazione. Le opere esposte alla de’ Foscherari risuonano come echi primordiali in cui superficie, ambiente e spazio sono note di un concerto per misura e rigore. Nunzio ha sempre rifiutato di abbracciare le tendenze dominanti della sua generazione, preferendo concentrarsi sull’essenzialità. Questa tendenza, definita anche ’minimalismo lirico’, lo ha portato a sviluppare una visione profondamente personale, oltre ad uno stile inconfondibile.

Manuela Valentini