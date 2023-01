Uso consapevole della tecnologia, incontri alle scuole elementari

Uso consapevole delle tecnologie, quattro incontri alle Primarie di Calderara e Longara. A febbraio ogni martedì un appuntamento pensato per genitori, insegnanti ed educatori. Quattro incontri in presenza sull’uso consapevole delle tecnologie. ’In rete con’ è un percorso realizzato dall’associazione di promozione sociale Bangherang ed è già partito nei mesi scorsi con altre analoghe iniziative. I primi appuntamenti sono in programma martedì 7 e 14 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30.

Porte aperte a genitori, insegnanti ed educatori della scuola primaria nell’aula magna della s Rodari in via Di Vittorio 33. Martedì 21 e 28 febbraio, dalle 17.30 alle 19.30, l’iniziativa si trasferirà invece alla primaria di via Pasolini, a Longara.

Il percorso ’In rete con’ fa parte del progetto Connessioni educative finanziato dall’impresa sociale ’Con i bambini’ e si avvale della collaborazione dell’Ufficio di Piano Pianura Ovest. Adesioni possibili solo nella giornata odierna. Durante gli incontri verranno analizzate queste tematiche: dinamiche legate all’utilizzo delle tecnologie; il ruolo di mediazione dei genitori; tecnologie e relazioni sociali; gli stereotipi sui videogiochi; schermi e gestione del tempo; Tecnologie a scuola; utilizzo dei media e social network.