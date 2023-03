Ussardi: "Addio al Mercato Sonato Timori per la scuola e il circolo"

Venerdì il Comune ha reso nota la decisione: in agosto sarà abbattuto il Mercato Sonato, capannone ai piedi del ponte di San Donato sede per otto anni di un’intensa attività culturale, didattica e sociale cresciuta attorno all’Orchestra Senzaspine. Sostituita da un edificio di nuova concezione, si perderà così una struttura architettonica simbolica per il quartiere, che nel 2027 avrebbe compiuto 70 anni diventando automaticamente patrimonio tutelato. Ma soprattutto verrà disperso un presidio culturale di ampia capacità aggregativa, con la sua offerta di servizi che hanno rivivificato uno spazio abbandonato a sé stesso da che nel 2015 l’allora assessore Lepore l’affidò ai Senzaspine per tentarne un risanamento.

Tommaso Ussardi, presidente e direttore artistico, non esprime risentimento, ma solo preoccupazione: "Tutto è accaduto in poche settimane, e ancor oggi non sappiamo dove collocare i materiali che sgombreremo a luglio. Per l’Orchestra Senzaspine, che proprio quest’anno festeggia il suo decennale con un incremento speciale delle attività, una soluzione riusciremo a trovarla; ma è soltanto una delle tre anime del Mercato Sonato. C’è una scuola di musica particolarissima, veramente ‘popolare’, perché fra gli oltre 300 bambini e bambine che la frequentano quasi un centinaio gode di rette calmierate se non gratuite, che garantiscono a tutti il diritto allo studio. Il bacino d’utenza è ovviamente il quartiere, e spostare la scuola altrove significherebbe interrompere il percorso formativo di questi allievi per ricominciare da zero in un’altra realtà. E c’è poi il circolo culturale, che conta oggi più di 8000 soci e tiene vivo lo spazio quotidianamente. Abbiamo 20-25 concerti al mese: il mercoledì la classica, il giovedì il tango, venerdì e sabato si spazia dal funky al folk, mentre la domenica è dedicata al mercato dell’artigianato e ad attività per bambini e famiglie. Insomma, un centro culturale poliedrico, di cui l’Orchestra Senzaspine è soltanto il nucleo originale".

Il sindaco si è impegnato per trovare una sede a tutte le attività.

"E questo ci rende fiduciosi. Ma le ipotesi avanzate sono spazi piccoli, che costringerebbero a distribuire le varie anime sulla città, mentre poter tenere tutto insieme aiuta molto la nostra missione: incrociare pubblici di varia provenienza, fino a convogliarli sulla musica classica. Separando le varie attività, tutto diventa più difficile; ma piuttosto che abbandonarne una, siamo anche disposti a dislocarle".

Marco Beghelli