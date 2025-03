Ussardi: "Esperienza straordinaria con un pubblico tutto nuovo"

Negli Anni ’80, la Sala Centofiori, in via Gorki 16, quartiere Navile, architettura brutalista intorno alla quale gravitava la vita della comunità, è stata il centro del nuovo rock cittadino. Le rassegne Centofiori, appunto, fecero emergere una scena vivacissima, tra concorsi e produzioni discografiche, portando un incredibile fermento fuori dalle mura. Una tensione creativa che, molti decenni dopo, proprio lì e tornata a dispiegarsi, grazie alla rassegna ’100fiori Senzaspine’, organizzata dalla formazione sinfonica diretta dal maestro Tommaso Ussardi. Oggi alle 19 è in programma l’ultimo appuntamento con il Concerto per clarinetto e la Sinfonia n.40 di Mozart.

Ussardi, come è stata l’esperienza fuori dal centro?

"Fa parte proprio della nostra missione togliere le ‘spine’ dalla musica classica, avvicinare un pubblico sempre diverso alle grandi partiture. E questo avviene anche sperimentando posti nuovi, invadendo ambienti apparentemente lontani dalla fruizione sinfonica. Questa sala ha una grande storia musicale del passato, ma non legata alla classica".

Come si è sviluppata la rassegna?

"Abbiamo organizzato quattro appuntamenti tutti dedicati al genio di Mozart, forse il più vivace tra i grandi compositori, del quale abbiamo presentato ogni volta, una sinfonia e un concerto per strumento solista. Chiudiamo oggi con un virtuoso d’eccezione, il clarinettista Edoardo Di Cicco, che era uno dei ‘giovani’ componenti dell’Orchestra Senzaspine e adesso fa parte dell’Orchestra del Maggio Musicale. Segno che siamo un laboratorio dove far crescere i nuovi talenti. A questi concerti abbiamo affiancato quattro spettacoli di teatro musica per bambini. Domenica 23 recupereremo Pierino e il Lupo, che era stato cancellato per l’allerta meteo".

Come è stata la reazione del quartiere?

"Caldissima, abbiamo avvertito un abbraccio permanente da parte della comunità. Ai concerti ha assistito un pubblico nuovo, che prima non ci conosceva e che non aveva mai frequentato un concerto di musica classica. Tanti anziani, ma anche tante famiglie. Durante le prove sono venute a trovarci le scuole del quartiere. Ragazzi incuriositi che non sapevano cosa fosse una viola o come si fa suonare un violino. E qualche altra spina è stata tolta dalla musica classica".

