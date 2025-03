Ustica, altre polemiche: "Richiesta di archiviazione. I pm non ce la mandano"

"Abbiamo appreso dalla stampa che è stata depositata la richiesta di archiviazione da parte della Procura della Repubblica di Roma relativa alle indagini bis sulla strage di Ustica. Nonostante un sollecito inviato al Procuratore capo di Roma e al Sostituto che ha condotto le indagini tale richiesta e il conseguente deposito degli atti non è stata notificata alla parte offesa, come è divenuto obbligatorio essendo un’indagine per il delitto di strage". A dirlo è la presidente Daria Bonfietti, insieme all’avvocato Alessandro Gamberini (foto). "Tale omissione appare stupefacente se si considera che in questi anni (ben 17, dal 2008) - continuano i due in riferimento all’esplosione del Dc9 Itavia nel 1980 che provocò 81 vittime - innumerevoli sono state le sollecitazioni allo svolgimento delle indagini da parte dell’Associazione dei familiari delle vittime e dei suoi legali negli incontri con i responsabili della Procura". "Era legittimo pensare - proseguono -, per un dovere di rispetto per le vittime e i loro familiari, che la richiesta fosse con priorità assoluta portata a conoscenza di chi ne ha diritto. Ciò non solo non è avvenuto, ma giorni dopo la notizia l’ufficio della Procura non vi ha ancora provveduto".

Oggi alle 11 l’Associazione dei familiari delle vittime della strage di Ustica farà un presidio davanti al Museo per la Memoria di Ustica: "La ricerca della giustizia non si arrende". Parteciperà anche l’Arci Bologna.

n. m.