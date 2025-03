Ustica, Cavazza: "Nuova strumentalizzazione. Chiederò di essere ricevuta dalla Meloni"

"A fronte del susseguirsi di dichiarazioni e comunicati stampa sulla strage di Ustica mi sembra di assistere a una ennesima strumentalizzazione politica con l’effetto di creare confusione e soprattutto tentare di cancellare i risultati acquisiti nel corso di oltre 44 anni di inchieste, indagini e processi penali". Lo afferma Giuliana Cavazza, presidente dell’Associazione per la Verità sul Disastro Aereo di Ustica (Avdau), figlia di una delle 81 vittime della strage di Ustica. "Quello che mi sfugge è per quale motivo si continua a voler ricercare a tutti i costi aerei e missili che non c’erano – dichiara Cavazza – quando la deflagrazione di un ordigno esplosivo è stata indicata come l’unica causa tecnicamente sostenibile dalla Commissione Peritale d’ufficio presieduta dal professor Misiti (la sola che ha potuto esaminare il relitto del DC9). Per quanto mi riguarda – puntualizza – la bomba potrebbe essere stata fatta esplodere da terroristi interni o di paesi stranieri, quello che non mi stancherò di chiedere è che si indaghi per accertare la verità ed in questo senso che chiederò di essere ricevuta dalla presidente Meloni".