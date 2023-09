"Ustica, errore restaurare il Dc9 Tracce della bomba cancellate"

L’Associazione per la verità sul disastro aereo di Ustica torna a ribadire che a causare l’inabissamento del Dc9 Itavia fu una bomba bordo e punta il dito contro il restauro del relitto dell’aereo, conservato nel Museo per la memoria in Bolognina: "Un tentativo di cancellare quelle labili tracce che ancora c’erano dopo tanti anni in fondo al mare" afferma il vicepresidente Gregory Alegi durante un incontro in Senato su iniziativa di Maurizio Gasparri (FI), dopo le dichiarazioni dell’ex premier Giuliano Amato, che ha indicato in un missile francese la causa della strage. Proprio l’associazione aveva presentato un esposto per ottenere il sequestro del relitto, ma la richiesta nel luglio 2022 fu respinta.

Intanto sono "gravissime" le affermazioni di Amato, afferma la presidente onoraria dell’associazione Giuliana Cavazza: "Un passo indietro di oltre 20 anni nella ricerca della verità, perché le accuse che rilancia in assenza di prove sono state già smentite".

"La storia ricorrente del missile è stata raccontata con errori imbarazzanti da Amato", attacca ancora Gasparri. Se l’Associazione dovesse ritenere che sono emerse delle "diffamazioni" nei confronti dei generali dell’Aeronautica, sarebbe "nostro dovere fare il possibile per garantire e ricordare la loro onorabilità anche attraverso i meccanismi giudiziari", dichiara invece l’ex parlamentare Carlo Giovanardi. Che aggiunge: "Dal punto di vista tecnico è stata una bomba e non ci sono dubbi".