Ustica, il Colle chiede verità e giustizia Lepore e Bonfietti contro il governo

di Rosalba Carbutti

Una ferita che dopo 43 anni è ancora aperta. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel giorno dell’anniversario della strage di Ustica, chiede "verità e giustizia. Una verità che non è stata pienamente raggiunta e questo rappresenta ancora una ferita per la sensibilità dei cittadini". Ma – è il messaggio del Colle – "i risultati ottenuti spingono a non desistere, a ricercare i tasselli mancanti".

Si associa alla rinnovata vicinanza del Colle ai famigliari delle 81 vittime di quel lontano 27 giugno 1980, il sindaco Matteo Lepore nel corso della commemorazione nell’aula del consiglio comunale di Palazzo d’Accursio con i parenti delle vittime del Dc9 dell’Itavia partito da Bologna e diretto a Palermo.

"Ustica non si dimentica" è il mantra ripetuto dal primo cittadino che chiedono collaborazione al governo, così come i deputati dem Andrea De Maria e Virginio Merola. Un sostegno che, secondo Lepore, non c’è, visto che l’Associazione dei familiari, "sta trovando un clima difficile". "La ricerca della verità è fondamentale e credo sia grave che quest’anno sia stato cancellato il finanziamento del Miur alle attività per la memoria e allo scambio che avevamo storicamente con le scuole". Il sindaco, poi, cita "il lavoro di digitalizzazione delle carte del processo, che dev’essere ancora finanziato e a cui non si sta dando continuità". Da qui, Lepore ricorda "la ribellione gentile di Bologna per arrivare alla verità, che per anni ha chiesto che siano i tribunali a svolgere il proprio compito, dopo bugie e depistaggi". Per questo viene confermata la creazione di una fondazione che renda conto di tutto il lavoro fatto in questi anni per la memoria di Ustica: "Una fondazione che prenda per mano il museo Boltanski di Ustica, con la partecipazione delle istituzioni e di tanti attori".

Dura col governo la presidente dell’Associazione parenti delle vittime, Daria Bonfietti: "È un’offesa alla nostra storia e a quella del paese, ma soprattutto alla correttezza istituzionale che il governo Meloni abbia voluto due associazioni per Ustica nel comitato consultivo per la desecretazione e l’attuazione della direttiva Renzi-Draghi. Oltre alla nostra associazione, c’è anche il comitato ‘Verità sul disastro aereo di Ustica’, un’associazione che continua a sostenere la tesi della bomba a bordo del Dc9. Ma la verità è solo una – conclude – e non lo dico io, ma la magistratura, in seguito alle dichiarazioni dell’ex presidente Francesco Cossiga che disse che l’aereo venne abbattuto dai francesi per eliminare il loro nemico libico Gheddafi". Si tratta di una "trama indicibile" che vede coinvolti "oltre all’Italia, Francia, Usa, Inghilterra e Libia nell’ambito di una guerra aerea", spiega Bonfietti. Ciò nonostante, evidenzia, "su Ustica continuano le menzogne, mentre è un nostro diritto sapere la verità e vogliamo la chiusura delle indagini".

Alla commemorazione, interviene anche l’assessore di Palermo Dario Falzone, che ha ricordato come sfiorò la tragedia anche la sua famiglia "visto che mio nipote avrebbe dovuto prendere quell’aereo" E comunque, "rispetto alla strage non faccio una questione di bomba o di missili, vanno trovati i responsabili". Abbraccio commosso ai parenti delle vittime anche dalla Regione, con la vicepresidente Irene Priolo: "Ustica non si dimentica. E non si deve dimenticare. È fondamentale finanziare la desecretazione e la digitalizzazione degli atti sulle stragi".