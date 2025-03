Ustica, inchiesta chiusa. La Procura di Roma chiede l’archiviazione: "Fu una battaglia aerea"

di Gilberto Dondi

La strage impunita. Nessuno pagherà per gli 81 morti del Dc9 Itavia abbattuto il 27 giugno 1980 nel cielo di Ustica. La Procura di Roma ha infatti chiesto l’archiviazione per le due inchieste, entrambe contro ignoti, che erano tuttora aperte sulla strage. La prima, avviata nel lontano 2008 dopo le dichiarazioni dell’ex presidente della Repubblica Francesco Cossiga ("un aereo militare francese si mise sotto il Dc9 e lanciò un missile per sbaglio"), non è riuscita a perforare il muro di gomma nonostante 17 anni di indagini. I pm romani ci hanno provato, ma si sono scontrati con la reticenza degli Stati alleati che non hanno risposto in modo chiaro e trasparente alle decine di rogatorie internazionali fatte per arrivare alla verità. Quello che è certo, secondo la Procura, è che il Dc9 fu abbattuto per sbaglio durante una battaglia aerea che vide protagonisti i caccia di Paesi stranieri. Nel corso del tempo si è parlato di jet francesi, statunitensi, belgi, inglesi e libici, ma prove concrete non sono state trovate e così i magistrati hanno alzato bandiera bianca. Fu una battaglia aerea, ma non è possibile individuare chi ne fu protagonista. Quel che è certo, secondo la Procura romana, è che ad abbattere il volo partito da Bologna con destinazione Palermo non fu una bomba.

E qui arriviamo alla seconda richiesta di archiviazione, formulata per il fascicolo aperto nel 2022 sulla scorta dell’esposto dell’Associazione Verità per Ustica che da sempre sostiene invece la tesi dell’ordigno. Ora su entrambe le richieste di archiviazione dovranno esprimersi i giudici. L’altra Associazione, quella che raccoglie quasi tutti i familiari delle vittime della strage, sostiene al contrario la tesi della battaglia aerea.

"Mi unisco ai sentimenti di amarezza e delusione che in queste ore stanno vivendo i familiari delle vittime della strage di Ustica – dice il sindaco Matteo Lepore – di fronte alla richiesta della Procura di Roma. Un’inchiesta che conferma lo scenario della battaglia aerea. Credo che in questo momento la nostra comunità, da Bologna, debba far sentire la propria voce forte nel chiedere che questa terribile strage, non resti senza colpevoli e, soprattutto, senza la speranza di individuarli. È chiaro che in un contesto di tali proporzioni è impensabile che una Procura, da sola, possa arrivare dove i governi alleati, compreso il nostro, non vogliono arrivare: dire ai propri cittadini cosa è accaduto quella notte".

"La notizia della richiesta di archiviazione mi amareggia – afferma il deputato Pd Andrea De Maria –. Una richiesta motivata dalla mancata collaborazione di Stati esteri. Non dobbiamo rinunciare, come Paese, a fare giustizia su Ustica".

"Il Governo italiano chieda con decisione ai Paesi alleati, a cominciare dalla Francia, di collaborare con informazioni adeguate", rincara l’ex sindaco, ora deputato dem, Virginio Merola.

"Credo che sulla vicenda di Ustica non si debbano accettare racconti letterari che poi passano per verità – dice il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri –. Questo mi rende solidale con le associazioni che tengono in vita una lettura più corretta delle vicende".