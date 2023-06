Ustica, la Fondazione è in vista "Ma il Comune ci dia più spazi"

Nuovi spazi per l’associazione dei familiari delle vittime di Ustica. E intanto prosegue il cammino per diventare Fondazione. "Abbiamo fatto i nostri compiti – spiega la presidente Daria Bonfietti – modificando l’associazione e facendo un nuovo statuto. Ora deve essere il Comune di Bologna a completare il percorso nel breve-medio periodo. Tutti i passaggi amministrativi e burocratici sono stati fatti, da settembre dovremmo essere pronti. Vedremo cosa dirà il sindaco".

La prossima tappa, assicura la presidente, "sarà la trasformazione in Fondazione, perché non siamo eterni". I compiti della futura Fondazione saranno di continuare a far funzionare il Museo della Memoria di Ustica e portare avanti l’impegno sulla desecretazione e la digitalizzazione degli atti sulle stragi.

La presidente Bonfietti, nella mattinata di ieri, ha incontrato la commissione Scuola e legalità democratica di Palazzo d’Accursio, in visita al Museo della Memoria di Ustica. E ai consiglieri comunali, la portavoce dei familiari delle vittime ha rinnovato la richiesta per ottenere dal Comune nuovi spazi. "C’è bisogno – conclude Bonfietti – di nuovi spazi per ospitare gli archivi, le installazioni artistiche e anche per fare didattica. Questo è il luogo deputato a farlo, il centro studi non si può fare altrove".