Ustica, un anniversario amaro. Bonfietti: "Ora il Governo si attivi dopo la richiesta di archiviazione"

Gli occhi di Daria Bonfietti sono gli stessi di sempre: fermi, profondi, vitrei. Gli occhi di chi, dopo 45 anni, non ha ancora smesso di combattere per la verità sulla morte delle 81 persone a bordo del DC9 Itavia, precipitato nel mare di Ustica. La presidente dell’Associazione parenti delle vittime della strage ammette la difficoltà di digerire la richiesta di archiviazione della Procura di Roma sull’indagine che prosegue da 17 anni. Un’indagine che "ha chiarito cos’è successo quella notte", ma che non ha riconosciuto i colpevoli.

"La magistratura chiede l’archiviazione perché non ha avuto risposte esaurienti – incalza Bonfietti –. Mi sento male come parente delle vittime e come cittadina a sapere che dopo 45 anni è certo che sia stato abbattuto un aereo civile in tempo di pace, ma non si riesca a mettere insieme gli autori materiali".

Bonfietti parla durante la seduta in Consiglio comunale in cui si citano le parole del presidente Sergio Mattarella e il lavoro del giornalista Andrea Purgatori (scrosciante applauso). Anche il sindaco Matteo Lepore prende parola: "Si tratta di una delle stragi più controverse della storia della repubblica italiana. È arrivato il momento di avere risposte per rispetto dei famigliari delle vittime: mi rivolgo a chi ha il dovere di intraprendere azioni e in particolare al Governo".

Secondo Lepore "dire che la verità è irraggiungibile non è accettabile, proprio perché ci sono state omissioni, sparizioni di documentazione, reticenze, depistaggi e, soprattutto, la mancanza di collaborazione internazionale". Poi un parallelismo su quanto succede a Gaza e in Medio Oriente: "Purtroppo le scene che vediamo ogni giorno sono molto simili a quello che è successo a Ustica: la nostra società è abituata a tragedie enormi e anche per questo abbiamo bisogno che i Paesi della Nato fra loro siano trasparenti".

L’incontro con i parenti delle vittime è stato il primo tassello di un ricco manifesto di iniziative attorno al Museo al parco della Zucca, perché "la memoria non ha solo un valore di documentazione del passato, è un impegno democratico per il presente e il futuro della nostra comunità", chiosa Lepore. Tra portici e palazzi si può scorgere il bus decorato con l’illustrazione di Mauro Biani in occasione dell’anniversario, ma ieri sera si è svolta anche la prima cena solidale ‘La memoria a tavola’, con i piatti delle Cucine popolari. Appuntamenti sempre alle 21.15 mercoledì (Niccolò Fettarappa porta il suo ‘Ustica, una cosa che non fa ridere’), il 10 luglio con ‘Istantanea 9’ (tra musica e teatro), il 14 con l’omaggio a Christian Boltanski ‘Duedinoi’, il 23 luglio con ‘Vocodìa’ e gli studenti del Conservatorio Martini, il 30 con ‘Gli anni’ e il 10 agosto con ‘La notte di San Lorenzo’ e le poesie di Edoardo Purgatori.

Tanti i politici locali (e non) che hanno voluto esprimere un pensiero. "Oggi non è la verità a mancare, ma il coraggio e la volontà da parte delle istituzioni di riconoscerla o ammetterla pienamente", le parole scelte dal governatore Michele de Pascale. "Le istituzioni non devono lasciare soli i famigliari delle vittime: non si può rinunciare alla verità e alla giustizia", sottolinea il deputato dem Andrea De Maria. "Il nostro impegno come gruppo Pd proseguirà affinché il Governo solleciti con determinazione i Paesi coinvolti a collaborare", aggiunge la consigliera regionale Simona Lembi. "Oggi, più che mai, è tempo di chiedere verità e giustizia per Ustica", dice Enrico Di Stasi, segretario provinciale dem, mentre il pari ruolo regionale Luigi Tosiani chiude: "Continuiamo a chiedere che ogni frammento di verità venga alla luce, che nessuno possa mai più pensare che il silenzio sia una soluzione, né azzardare ricostruzioni faziose e false".