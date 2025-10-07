Usura e droga. A processo Omar e altre 6 persone

Sei persone a processo col rito ordinario, un’altra col rito abbreviato, mentre due posizioni sono state stralciate. È quanto ha stabilito il Gup del Tribunale di Bologna, Nadia Buttelli, al termine dell’udienza preliminare che vedeva tra gli imputati Omar Mohamed (foto), imprenditore di origine calabrese da tempo residente a Bologna, più altre 8 persone.

L’accusa del pm Flavio Lazzarini di una serie di reati, contestati a vario titolo, tra cui riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tentato sequestro di persona. In alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso.

Secondo l’accusa, Omar Mohamed (assistito dagli avvocati Fausto Bruzzese e Marco Sciascio) detto ‘lo sceicco’, tramite tre società, alle quali erano riconducibili i ristoranti Crudo Sushi bar di via San Mamolo e Ostrica pazza di via degli Orefici, avrebbe commesso una serie di reati finanziari e riciclaggio. Per la Procura Mohamed – che andrà a processo il 15 gennaio col rito ordinario – si comportava da boss, prestando soldi a tassi usurari e accumulando denaro che reinvestiva nell’apertura di locali.

Tra le persone rinviate a giudizio, con l’accusa di usura aggravata, c’è anche Filippo Vernassa, direttore artistico del teatro delle Celebrazioni e dell’EuropAuditorium, assistito dall’avvocato Cristian Malaguti. Un’altra imputata sarà invece processata con rito abbreviato il 12 gennaio. Il Comune di Bologna è parte civile.