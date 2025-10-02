Usura e riciclaggio, iniziato il processo allo ’sceicco’. Omar Mohamed

Usura e riciclaggio, è cominciata davanti al gup Nadia Buttelli l’udienza preliminare per Omar Mohamed, imprenditore di origine calabrese da tempo residente a Bologna, più altre 8 persone, nei confronti delle quali il pm Flavio Lazzarini ha chiesto il rinvio a giudizio per una serie di reati, contestati a vario titolo, tra cui riciclaggio, reimpiego di proventi illeciti, usura, estorsioni, malversazione di erogazioni pubbliche, trasferimento fraudolento di valori, detenzione di stupefacenti, sfruttamento della prostituzione e tentato sequestro di persona. In alcuni casi con l’aggravante del metodo mafioso.

Dopo aver discusso una serie di eccezioni preliminari, avanzate dai legali di alcuni imputati, tra i quali gli avvocati Fausto Bruzzese e Marco Sciascio, che assistono Mohamed, in particolare la competenza territoriale per alcuni reati più gravi, che sarebbero stati commessi fuori regione, il gup si è riservato sulla decisione e il processo riprenderà lunedì. Sono state discusse anche le richieste di costituzione di parte civile, tra le quali il Comune di Bologna, con l’avvocato Salvatore Tesoriero: anche su questo il gup scioglierà la riserva lunedì.

Tra gli imputati anche Filippo Vernassa, direttore artistico del teatro delle Celebrazioni e dell’EuropAuditorium, accusato di usura aggravata, che si è sempre dichiarato innocente. In udienza preliminare anche tre società, con cui sarebbero stati commessi i reati finanziari e il riciclaggio, alle quali erano riconducibili i ristoranti Crudo Sushi bar di via San Mamolo e Ostrica pazza di via degli Orefici, entrambi di Omar Mohamed, detto ‘lo sceicco’.

Per la Procura si comportava da boss, prestando soldi a tassi usurari e accumulando denaro che reinvestiva nell’apertura di locali. Mohamed, per la Guardia di finanza, era legato a Massimo Nicotera, 50enne napoletano condannato in via definitiva per associazione mafiosa. Tra il 2021 e il 2023 avrebbe minacciato i suoi creditori, perseguitando anche una sua dipendente.