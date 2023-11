Utile netto a 14,7 milioni. Frena il traffico merci

Aeroporto Bologna chiude i nove mesi con un risultato netto di 14,7 milioni di euro, in forte recupero rispetto agli esercizi condizionati dalla pandemia ma in contrazione rispetto ai 17,9 milioni di euro del 2019 (-18,1%). I ricavi consolidati sono di 104,7 milioni (+1,6%), l’ebitda è di 34 milioni contro un margine di 46,7 milioni nel 2022. Per quanto riguarda il traffico, i primi nove mesi del 2023 hanno visto transitare complessivamente 7.716.841 passeggeri, con un +18,7% rispetto allo stesso periodo del 2022. Relativamente al traffico merci si registra un livello di traffico cargo e posta di 37.783.053 Kg, con un decremento del 6,7% rispetto al 2022.