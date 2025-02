V Label, il mondo del Veg al centro

È il marchio veg più importante e riconosciuto al mondo e con i suoi colori verde e giallo ha riempito con diversi stand il padiglione 18 dedicato a Sana Food. V Label anche quest’anno è stato tra i protagonisti della kermesse. Nato nel 1976 dall’Associazione Vegetariana Italiana come marchio istituzionale, V Label "nel 1985 è stato presentato come segno distintivo al primo Congresso vegeteriano europeo e diventa un simbolo a livello internazionale – spiega l’amministratrice Sophia Somaschi (in foto) –. Nel tempo, è diventato il primo simbolo e anche il più riconosciuto dai consumatori". Dagli anni Novanta, poi, "diventa il marchio che distingue i prodotti e i servizi adatti a vegetariani e vegani". Nel complesso, "contiamo uffici in oltre 70 Paesi – continua Somaschi –, più di seimila clienti e oltre 70mila licenze attive. Siamo leader di mercato in Europa e in molti Paesi asiatici, come la Corea".

Ma V Label non si ferma a questo, infatti "siamo in continua espansione, perché la tematica vegana e vegetariana è in costante crescita e il nostro è un simbolo di qualità per chi deve acquistare un prodotto simile che oggi attira sempre più consumatori". "Sono sempre più i vegani e i vegetariani, ma crescono anche quelle persone che, pur non avendo fatto questa scelta, si avvicinano a questo stile di vita, considerato più salutistico e sostenibile, vicino alla non sofferenza dell’animale – aggiunge Somaschi –. Puntiamo sulla qualità, che ci permetterà di arrivare molto lontano". E su Sana Food, "il bilancio è più che positivo: questo è un punto di riferimento perché ha molto da offrire a operatori e visitatori".

m.m.