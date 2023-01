V nera, beffa doppia con Valencia

VIRTUS

73

VALENCIA

75

SEGAFREDO : Pasa 4, Laksa 14, Zandalasini 11, Parker 24, Rupert 6, Del Pero, Barberis 3, Dojkic 2, Andrè 4, Cinili 5, Orsili ne. All. Ticchi.

VALENCIA: Torrens 3, Ouvina 12, Buenavida 3, Salvadores, Casas 7, Romero, Carrera 19, Cox 7, Guelich 17, Fam 1, Lamana ne. All. Burgos Lopez.

Arbitri: Dahra, Marchis, Nicolae.

Note: parziali 24-17, 43-33, 61-51.

Il Valencia beffa nuovamente la Virtus e in pratica estromette dalla corsa dalla corsa ai playoff la formazione bianconera. Nonostante la buona prova di Parker le bianconere cadono di fronte alle spagnole raggiunte e poi beffate nel finale da un canestro a 2’’dalla fine Guelich. Tanta recriminazione per le ragazze di Giampiero Ticchi, che sbagliano l’ultimo tiro con Zandalasini: è mancata la lucidità in un finale dove Valencia ha avuto il coraggio di crederci di fronte a una Virtus che invece si è fermata troppo presto. Buon inizio delle bianconere che con 7 punti di una ispirata Parker toccano subito il +6 sul 13-7. La reazione di Valencia porta la firma la firma di Casas e in un battibaleno le spagnole impattano sul 13-13. L’inerzia torna dalla parte della formazione di Ticchi che trova equilibrio in attacco e con una difesa che blocca con efficacia l’attacco ospite. Si vedono in campo anche una ritrovata Dojkic e capitan Cinili che provano, e riescono, a dare il proprio contributo all’allungo delle V Nere. Il +10, sul 43-33 arriva all’intervallo, con Parker già a quota 15.

A inizio ripresa Cinili e compagne metto a segno un parziale di 7-0 che però non abbatte Valencia. Le iberiche riducono il divario fino al -6 sul 54-48 al 28’. Ci prova Cinili con 5 punti e la Virtus che torna ad allungare, ma il finale è tutto spagnolo con Valencia che come all’andata ribalta il punteggio e beffa nel finale Bologna.

Le altre gare: Fenerbahce-Polkowice 111-61, Olympiacos-Bourges 66-81, Szeksard-Praha 56-95.

La classifica: Polkowice, Fenerbahce e Praha 12; Valencia 10; Bourges 8; Szeksard 6; Virtus 4; Olympiacos 0.