Va a fuoco la chiesa di San Gioacchino Danni e fumo: il rogo domato dai pompieri

Sono al vaglio dei vigili del fuoco le cause dell’incendio che è scoppiato ieri pomeriggio nella chiesa di San Gioacchino di via Don Sturzo. L’allarme è scattato intorno alle 17, quando il fumo ha iniziato a invadere la navata e uscire dalle porte fino in strada. Stando a una prima ricostruzione, il rogo si sarebbe sviluppato nella zona dietro l’altare, provocando importanti danni agli arredi e annerendo le pareti. Sul posto sono intervenute più squadre dei vigili del fuoco, assieme alla polizia e ai sanitari del 118. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a causa del fumo.

I pompieri hanno provveduto a spegnere l’incendio e a verificare la stabilità della struttura, oltre a cercare di chiarire la natura del rogo: se dovuto a un cortocircuito accidentale o se di matrice dolosa. Sulla questione sono in corso accertamenti: al momento, considerate le condizioni della zona da cui sono partite le fiamme, è complesso stabilire come siano andate le cose.

n. t.