Va a fuoco una padella. Incendio al ristorante ‘Vecchia Roma’

Tanta paura, sporco, qualche danno alla cucina, ma nessun ferito nell’incendio che ieri pomeriggio si è sviluppato in una canna fumaria del ristorante Vecchia Roma di via Olivetta, a Sasso Marconi. Tempestivo l’intervento dei Vigili del fuoco, che a sirene spiegate hanno sfrecciato per le strade della Valle del Lavino, da Ponte Rivabella a Calderino. "Ha preso fuoco una padella – rivela la titolare Luisa Zanna –: per fortuna conteneva solo dello strutto. Nessun arrosto o intingolo andato in malora. In ginocchio, invece, i nostri affari: questo fine settimana avevamo il pieno delle prenotazioni". "I pompieri – aggiunge la signora Luisa – ci hanno imposto il fermo in attesa dei controlli dell’Ausl. Non potranno arrivare prima di lunedì. Ci dispiace molto per i nostri clienti".

Nicodemo Mele