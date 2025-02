Va all’Arlecchino il diploma della Buona cucina

La "Buona cucina" dell’Arlecchino nella Guida dell’Accademia Italiana della Cucina. C’era anche la sindaca Francesca Marchetti alla conviviale che la delegazione di Castel San Pietro-Medicina ha svolto al ristorante con affaccio sulla via Emilia. La delegazione capeggiata da Andrea Stanzani ha ‘battezzato’ lo storico locale per omaggiarlo di uno dei premi più importanti che ogni singola delegazione può consegnare una volta all’anno. "Il diploma – ha dettagliato Stanzani –, è assegnato a ristoranti, in Italia e all’estero, che operano nel rispetto della tradizione e della qualità".