Va il scena il potere di un rifiuto

Fino al 15 dicembre al Teatro Mazzacorati 1763, gioiello settecentesco in via Toscana 19, la Fraternal Compagnia organizza il festival ’Tra Presenza e Maschera’ con un calendario fitto di spettacoli. In particolare questa sera alle 21 va in scena ’Basta dire no’, finanziato dal Mic e Siae nell’ambito del programma ’Per chi crea’ e prodotto da Fraternal Compagnia, per la regia di Teresa Vila. Scritto dalla stessa Vila con Safa Bashar Hamami, si tratta di un’opera che affronta l’esperienza di una rifugiata siriana, esplorando l’esperienza paralizzante del rifiuto e mettendo in evidenza come un semplice ’no’ possa spezzare sogni e aspirazioni, rendendo difficile costruire un futuro. Nel pomeriggio, alle 17 va in scena invece ’Api e lievito’, viaggio poetico e disturbante nel dolore.