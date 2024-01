Va in banca a ritirare i soldi per la truffatrice: l’addetto chiama il 113

In lacrime, ha chiamato la coppia: "Mamma, papà... Sto male, ho bisogno di soldi". E i coniugi, sconvolti da quel lamento e da quella richiesta, hanno creduto che, dall’altra parte del telefono, ci fosse davvero la loro figlia. L’ennesima truffa ai danni di pensionati si è consumata così, l’altro pomeriggio, in via Pietralata. A finire nella trama ordita da due truffatrici è stata una coppia di settantenni, convinta a consegnare tutti i propri averi, gioielli e contanti, a una sedicente ‘assistente del notaio’ che li avrebbe raggiunti a breve a casa.

I fatti sono avvenuti intorno alle 16 e addirittura la truffatrice ha convinto la donna a chiedere al marito di andare in banca a ritirare 2mila euro, perché la cifra che avevano in casa non bastava a soddisfare la sua avidità. L’uomo, così, si è presentato allo sportello di un istituto di credito, spiegando i motivi del prelievo all’addetto. Che, però, ha capito cosa stesse accadendo e, invece di consegnare il denaro all’uomo, lo ha informato del raggiro e ha chiamato la polizia. Purtroppo però, all’arrivo degli agenti, la truffatrice si era già presentata a casa delle vittime, riuscendo a farsi consegnare dalla donna, che era rimasta in casa ad attendere il marito, un sacchetto con dentro tutti i loro beni. Ora sono in corso le indagini, per cercare di risalire, attraverso le immagini riprese dalla videosorveglianza della strada, all’identità della truffatrice.

n. t.