Va in pensione Angelo Cernera, decano della polizia locale

Amministratori, colleghi attuali ed ex colleghi, familiari. C’erano proprio tutti, in sala consiliare a festeggiare il pensionamento di Angelo Cernera, dopo ben 36 anni di onorato servizio nella Polizia Locale di Ozzano dell’Emilia. "Il mio lavoro l’ho sempre fatto con grande dedizione e devozione – dice Angelo Cernera –, sono un ozzanese e mi ha sempre fatto piacere lavorare per il mio Comune. Ma ora dopo 43 anni totali di lavoro, di cui appunto 36 nella Polizia Locale di Ozzano, è giunto, anche per me, il momento di staccare dal lavoro, godermi di più la mia famiglia e coltivare i miei hobby, dallo sport alla moto". Commosso il comandante Stefano Zigiotti: "Con Angelo non ho diviso solo 36 anni di lavoro, ho diviso 36 anni di sincera amicizia. Abbiamo condiviso tanti interessi, dal tifo sfegatato per la Virtus, alla passione per la moto. È sempre stato un collega corretto e molto professionale, mancherà a tutti noi". "Siamo tutti ovviamente felici per Angelo che ha raggiunto l’ambito traguardo della pensione – afferma il sindaco Luca Lelli –, ma il nostro Comune e in particolare il servizio di Polizia Locale perde una pedina importante".