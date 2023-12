Va in pensione Marco Tamarri, motore della cultura in Appennino

Un’autentica colonna della vita amministrativa e culturale in Appennino saluta i colleghi per godersi il meritato riposo. Il 31 dicembre Marco Tamarri, responsabile del Settore Cultura e Turismo dell’Unione Comuni Appennino Bolognese, andrà infatti in pensione. Fu assunto presso la Comunità Montana dell’Appennino Bolognese alla fine del 2013; comunità montana diventata poi Unione dei Comuni. Si parla quindi di 10 anni di lavoro per il vasto territorio appenninico, preceduti da tanti anni sia a Porretta Terme che nel ruolo di responsabile delle attività culturali e dei musei in Provincia di Bologna.

Dieci anni davvero intensi per l’Unione, costruita mattone su mattone. Uno di questi mattoni, sottolinea una nota dell’ente, è proprio il lavoro di Marco Tamarri, autentico motore di propulsione nel turismo, nella cultura, in tutto ciò che è storia, socialità, passione e identità. Grazie a lui abbiamo costruito la nostra Istituzione mettendo al centro la persona a 360 gradi, affiancando ai servizi sociali ed educativi, la cultura, il turismo e la promozione del territorio. Fra i successi professionali di Tamarri vanno ricordati l’intenso lavoro per far crescere le biblioteche, la promozione dei cammini come segno distintivo della montagna bolognese, il festival Crinali, la popolarità della Rocchetta Mattei, il progetto di Campolo, i tanti eventi organizzati in ogni angolo dell’Appennino. "Marco Tamarri è l’esempio più illuminante di dedizione e passione al proprio lavoro – afferma il Presidente dell’Unione Maurizio Fabbri –. Un funzionario pubblico, e di questo ruolo è sempre stato molto orgoglioso, che ha saputo caratterizzare il suo lavoro con un’abnegazione fuori dal comune, sempre con la gioia nel cuore, come ama dire. A nome di tutti gli amministratori dell’Appennino e non solo, voglio ringraziarlo con tutto il cuore e tributargli tutta la nostra stima e la nostra gratitudine".