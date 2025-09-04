Va in vacanza e torna con la Dengue

Una vacanza in Asia e, purtroppo, una brutta sorpresa per una bolognese cinquantenne al rientro in città, nel quartiere Santo Stefano: ha contratto la Dengue. La donna si è presentata martedì al Pronto soccorso del Sant’Orsola con una febbre molto alta, forti dolori muscolari, mal di testa e il sospetto da parte dei sanitari è stato immediato, tanto che è stato fatto subito il prelievo per individuare o meno la presenza del virus. Ieri il responso: si tratta di Dengue, ma la donna fortunatamente non sta male e, dopo una notte di osservazione in ospedale ritornerà nella sua abitazione, ma è immeditamente scattato il piano di profilassi da parte del Comune.

Verranno effettuati trattamenti di disinfestazione, sia nelle aree pubbliche che nei cortili privati, nell’area circostante l’abitazione e nella zona attorno al Pronto soccorso del Sant’Orsola, dove ha sostato questa persona, per prevenire l’insorgenza di eventuali casi secondari. La zona di trattamento include le abitazioni nelle vie Ruggi, Monti, Sarti, Albini, Bassi Veratti e nelle vie Albertoni, Mazzini e Primodì, nel raggio di cento metri attorno all’abitazione e al Pronto soccorso.

L’amministrazione chiede poi a tutti i residenti nelle due aree, amministratori condominiali, operatori commerciali, gestori di attività produttive e in generale a tutti coloro che abbiano l’effettiva disponibilità di aree aperte o abitazioni in queste aree.

Quindi permettere l’accesso nei cortili privati o condominiali agli addetti alla disinfestazione, per effettuare i trattamenti larvicidi, adulticidi e la rimozione dei focolai larvali presenti (gli operatori incaricati, salvo rari casi, non devono entrare negli appartamenti); di svuotare i ristagni d’acqua eventualmente presenti nei propri balconi, terrazzi o davanzali; di chiudere le finestre durante le ore notturne, in quanto verranno eseguiti interventi di disinfestazione adulticidi in aree stradali pubbliche, che sono iniziati la notte scorsa e finiranno sabato.

Monica Raschi