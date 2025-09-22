Vacanze, le città amate dagli italiani: Bologna tra le preferite

Bologna, 22 settembre 2025 – Nove città italiane tra le destinazioni più cercate dagli italiani nell'estate 2025, secondo Parclick che analizza le tendenze dei turisti italiani durante i mesi estivi.

Secondo i dati raccolti nei mesi di giugno, luglio e agosto 2025 da Parclick.it, l’app leader in Europa per la prenotazione di parcheggi, le ricerche di posti auto negli aeroporti italiani sono aumentate del 24 per cento rispetto all’estate 2024.

Tra le 30 destinazioni più cercate dagli italiani nell’estate 2025 figurano ben nove città italiane: Catania si colloca al quarto posto, Lampedusa al sesto, Napoli al settimo, Palermo al decimo, seguite da Bari (19), Bologna (20), Brindisi (21), Cagliari (24), Lamezia Terme (26) e Olbia (27).

Le grandi capitali europee, con la ricchezza delle loro attrazioni turistiche, restano tra le mete predilette dagli italiani per una vacanza breve.

Parigi conquista il primo posto tra le ricerche del 2025, seguita da Amsterdam (2) e Londra (3) che completano la top 3, quindi Praga all’11ª posizione, Barcellona (12), Budapest (13), Lisbona (16), Vienna (18), Madrid (22), Copenaghen (25) e Siviglia (30).

Le destinazioni all’insegna di sole, mare e divertimento notturno hanno registrato un forte interesse: Ibiza e Malta si piazzano rispettivamente al quinto e all’ottavo posto, seguite da Fuerteventura (15), Tenerife (17) e Palma di Maiorca (28).

Infine, le mete a lungo raggio più cercate nel 2025 sono state New York (9), Dubai (14) e Zanzibar (23).

Destinazioni più cercate dagli italiani nell'estate 2025: 1. Parigi 2. Amsterdam 3. Londra 4. Catania 5. Ibiza 6. Lampedusa 7. Napoli 8. Malta 9. New York 10. Palermo 11. Praga 12. Barcellona 13. Budapest 14. Dubai 15. Fuerteventura 16. Lisbona 17. Tenerife 18. Vienna 19. Bari 20. Bologna 21. Brindisi 22. Madrid 23. Zanzibar 24. Cagliari 25. Copenaghen 26. Lamezia Terme 27. Olbia 28. Palma di Maiorca 29. Santorini 30. Siviglia.

Ester Stivelli, squad lead Italia di Parclick, commenta: "Nell’estate 2025 gli italiani hanno viaggiato moltissimo, come dimostrano i picchi di ricerche online sulle mete più diverse e, di conseguenza, anche le ricerche di parcheggi in aeroporto, aumentate del 24 per cento rispetto all’anno scorso. I dati di Parclick confermano inoltre il forte legame che gli italiani hanno con il proprio Paese – commenta – visto che ben 9 città italiane rientrano tra le 30 mete più cercate per trascorrere momenti di svago e vacanza. Noi di Parclick siamo convinti che questa tendenza si manterrà anche nei prossimi anni, ed è per questo che lavoriamo costantemente per offrire ai nostri clienti i migliori parcheggi per vacanze serene e indimenticabili”.