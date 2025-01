Vacanze di sollievo per i bimbi fragili

L’associazione ’Insieme per Cristina’, che si occupa delle vacanze di sollievo di famiglie con bambini fragili, ha scelto il ’Villaggio senza barriere’ a Tole come destinazione. Si tratta di un’opera sociale gestita dalla Fondazione Campidori, che accoglie famiglie e gruppi con persone disabili. Lì, trovano un ambiente inclusivo. "Sono state giornate di gioia piena – racconta Vittoria, mamma di Francesca e di Andrea, un bimbo autistico –. I nostri figli hanno vissuto momenti di svago, immersi in un clima di famiglia. Ci siamo sentiti a casa – continua la madre –. Indimenticabile la festa di capodanno e tanta speranza per il nuovo anno".

Una sorpresa per il gruppo è stata la possibilità di passare la porta santa, aperta anche al ’Villaggio senza barriere’. "È stata un momento meraviglioso! Ogni giorno attraverso la porta della sofferenza ma adesso so che quella porta ci aiuta a salvarci", racconta con entusiasmo Eva, mamma di Cindy, una giovane ragazza tedesca, con un ritardo cognitivo e una disabilità fisica, che è giunta appositamente dalla Germania.

Nel gruppo c’erano altre famiglie di bambini fragili, accompagnate da Mons. Fiorenzo Facchini, presidente dell’associazione, e da Fiorella Casalboni energica volontaria. "Abbiamo scelto il villaggio in quanto la nostra associazione – spiega Fiorella – riserva una attenzione particolare alle famiglie che segue, sopratutto nei periodi in cui le vacanze porterebbero i ragazzi a isolarsi. Collaboriamo sempre con altre realtà del settore, agendo in rete per riuscire a soddisfare diversi bisogni e per creare un clima di condivisione, che aiuta a superare le ordinarie difficoltà".

Questa modalità amplifica il successo del progetto vacanze di sollievo che ora sta perfezionando il programma estivo a Punta Marina e Pinarella.