Vacchi, ingegnere ad honorem L’Unibo laurea il patron di Ima "Innovatore attento alle persone"

Alberto Vacchi sarà laureato ad honorem dell’Università di Bologna in Ingegneria gestionale. Al presidente e ad di Ima, colosso bolognese del packaging, un riconoscimento che premia "l’attenzione all’eccellenza manifatturiera e al presidio integrato delle tecnologie industriali e digitali, l’orientamento all’innovazione tecnologica e di business, la capacità di progettare e gestire in chiave evoluta la supply chain e le filiere del valore, in una logica di crescita comune e di sostenibilità". Viene, poi, riconosciuta "la centralità delle persone nei processi aziendali e nei percorsi di cambiamento tecnologico". Non ultima, viene sottolineata la "capacità di costruire forme di collaborazione strutturale tra impresa e Università, tra scuola e lavoro".

Alberto Vacchi, ricorda l’Ateneo, ha, infatti, promosso numerose e proficue collaborazioni tra l’Alma Mater e le aziende del suo gruppo, finanziando assegni di ricerca e di dottorato, partecipando a progetti di ricerca e innovazione, sia a livello nazionale che europeo, e coinvolgendo numerosi studenti in attività di tirocinio e di preparazione di tesi di laurea.

La cerimonia si terrà venerdì (20 gennaio) nell’Aula Magna di Santa Lucia e sarà aperta dai saluti del rettore Giovanni Molari. Federico Munari pronunciare la ‘Laudatio’, mentre il direttore del dipartimento di Ingegneria industriale, Alfredo Liverani, e il direttore del dipartimento di Scienze aziendali, Angelo Paletta, leggeranno le motivazioni che hanno portato all’approvazione della proposta da parte dei relativi consigli di dipartimento. Alberto Vacchi terrà una lectio magistralis su ‘I pilastri della gestione del sistema Ima. Una lettura dall’interno’.

Nato a Bologna nel 1964, Vacchi è laureato in Giurisprudenza.

Dal 1996 ricopre la carica di amministratore delegato di Ima, società di cui è anche presidente dal 2007. Negli oltre 35 anni di lavoro in Ima, si è occupato della crescita del gruppo, nato come azienda familiare, "portandolo a un elevato grado di diversificazione (pharma, food, automation), avviando un vasto programma di digitalizzazione e innovazione tecnologica".

Già presidente di Unindustria Bologna dal 2011 al 2015, ha guidato il progetto che nel 2017 portò alla costituzione di Confindustria Emilia Area Centro, della quale è stato presidente fino ad aprile 2019.