Vacchi ingegnere ad honorem "Ora dobbiamo aprirci al mondo"

di Luca Orsi

Alberto Vacchi, presidente e amministratore delegato di Ima, multinazionale nel settore delle macchine automatiche che sfora il miliardo e mezzo di fatturato, confessa "l’incredibile emozione" per la laurea ad honorem in Ingegneria gestionale ricevuta ieri nell’Aula Magna dell’Unibo. In platea, amici, parenti e un vero parterre de roi. Tra gli altri, Romano Prodi, Luca Cordero di Montezemolo, vertici della Fondazione Carisbo, i sindaci Matteo Lepore e Isabella Conti, il presidente di Confindustria Emilia Valter Caiumi, gli imprenditori Sonia Bonfiglioli e Maurizio Marchesini, gli ex rettori Fabio Roversi Monaco e Francesco Ubertini, il segretario della Cgil Michele Bulgarelli.

In un mercato futuro "ricco di incertezze ma anche di opportunità – dice Vacchi in un passaggio della sua lectio magistralis – realtà apparentemente virtuose come Ima dovranno fare nuove alleanze, crescere ulteriormente, allargare gli orizzonti geografici". Vacchi riconosce il ruolo importante del ‘modello Bologna’. "Il rapporto tra mondo del lavoro e impresa è una delle caratteristiche particolari che ha il territorio di Bologna e ha avuto in Ima una grande forza", commenta l’imprenditore. Ma, avverte, "se vogliamo conservare il nostro territorio, mantenere gli headquarter sulla via Emilia, dobbiamo avere il coraggio di aprirci, accettare le visioni di altre storie di successo, imporre i nostri punti vincenti".

Un plauso va anche all’ateneo. Vacchi auspica "una ulteriore vicinanza tra mondo dell’impresa e università. Credo che sia determinante mantenere e implementare questo legame. L’università è la sede migliore dove fa crescere figure che diventeranno il futuro delle nostre realtà imprenditoriali e non solo".

Questa laurea – la seconda, per Vacchi, dopo la prima in Giurisprudenza – per il rettore Giovanni Molari, testimonia proprio, fra l’altro, i rapporti che l’Università di Bologna ha con il territorio. "Abbiamo cercato di rafforzarli e valorizzarli in questi anni, in armonia ai tanti accordi-quadro firmati con le aziende locali, e continueremo così. Oggi, a conferma di tutto questo, abbiamo con noi una persona che rappresenta una delle aziende principali del nostro territorio".

Vacchi, sottolinea Prodi, "ha costruito un’impresa-modello che è un gioiello della città. Il riconoscimento va all’impresa e al ruolo della persona". L’industria del packaging "sta conquistando il mondo, e dobbiamo esserne orgogliosi", commenta l’ex premier. E ricorda come "il dialogo di Ima non c’è stato solo coi sindacati, ma anche con i fornitori. Ima non è progredita da sola, ma ha contribuito a costruire rapporti tra fornitori e impresa maggiore in modo unico".

"Alberto e Ima – commenta Montezemolo, amico di lunga data di Vacchi – sono imprenditorialità vera e tecnologicamente avanzata, con uno straordinario radicamento nel territorio ma una presenza nei mercati mondiali. Vacchi ha portato la sua azienda a livelli straordinari".