Bologna, 15 gennaio 2020 - Ha gli occhi emozionati, Alexa Di Sabato. Solo quelli si vedono, dietro alla mascherina, mentre attende in fila di ricevere la sua dose di vaccino anti-Covid, in Fiera a Bologna. Una dose ’speciale’: Alexa è la centomillesima persona a ricevere la prima dose di vaccino Pfizer, in Emilia-Romagna. Infermiera, 25 anni, di origini pugliesi, dalla scorsa estate lavora in ortopedia all’ospedale Maggiore. Ma i primi mesi della pandemia li ha trascorsi in una casa di riposo tra le più colpite dal virus in città.



Che emozione fa essere la vaccinata numero 100mila?

"Quando mi sono svegliata avevo lo stomaco un po’ chiuso al pensiero di venire qui, a fare la mia parte contro il virus".

Quando si è prenotata?

"Il giorno dopo la delibera. Vaccinarsi è un dovere sociale, dopo quest’anno lo dobbiamo agli altri e pure a noi stessi, per tornare alla vita".

In ospedale come va?

"Ci sentiamo protetti, ma la tensione resta: abbiamo avuto pazienti positivi e basta una piccola distrazione per contagiarsi. Almeno abbiamo tutti i presidi e le mascherine ffp2. Prima invece...".

Lei lavorava in una Cra?

"Sì, diventata ’rossa’. Tanti anziani sono stati ricoverati, alcuni non ce l’hanno fatta. Diversi colleghi sono stati contagiati. All’inizio non sapevamo cosa stessimo affrontando, secondo le disposizioni bastava che indossassimo la mascherina chirurgica. Non è bastato".

E fuori dall’ospedale?

"Cerco di vedere meno persone possibili: solo il mio fidanzato e la mia coinquilina. A Natale non sono tornata a casa, in Puglia, per non mettere a rischio i miei familiari. Non li vedo da mesi".

Alexa riceve il vaccino. "Sono mancina, mi faccia l’iniezione nel braccio destro, per favore – chiede alla collega con la siringa –. Stasera devo lavorare".