Vaccinazione antitetanica, si parte anche a Bologna: ecco dove e quando

Bologna, 29 maggio 2023 – Al via la vaccinazione volontaria antitetanica per residenti e volontari nelle aree alluvionate della bassa bolognese. Due sedute straordinarie sono state organizzate dall'Ausl di Bologna per dopodomani, mercoledì 31 maggio, e per giovedì 1 giugno nei Comuni più colpiti.

In partenza la vaccinazione antitetanica su base volontaria

Dove trovare i camper dell’Ausl

In particolare, mercoledì il camper dell'Ausl sarà a Selva Malvezzi, frazione di Molinella, dalle 15.30 alle 18.30 per offrire vaccinazioni ad accesso libero, alla presenza anche di un medico di medicina generale. I cittadini di Molinella potranno anche prenotare il vaccino attraverso la segreteria dei propri medici di base.

Giovedì 1, invece, i professionisti dell'Ausl saranno a Budrio, nell'ambulatorio vaccinale dell'ospedale, sempre per offrire l'antitetanica a residenti e volontari coinvolti nelle attività di supporto alla popolazione alluvionata. In questo caso è necessaria la prenotazione (attraverso il link https://tinyurl.com/VaccinazioniBudrioAlluvione).

Perché fare l’antitetanica

L'azienda sanitaria di Bologna ricorda che l'antitetanica è raccomandata come richiamo decennale a tutta la popolazione. Permangono le raccomandazioni preventive di utilizzare guanti e calzature adeguate per evitare ogni contatto di ferita con terra o fango.