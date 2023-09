Vaccinazioni al via. I medici di famiglia: "Per l’antinfluenzale partiremo il 16 ottobre"

Identificato in Emilia-Romagna, a Parma, il primo caso italiano di influenza, di tipo A: il paziente è un lattante di 4 mesi. La circolazione del virus influenzale è dunque iniziata in anticipo, come prevedevano gli esperti sulla base delle segnalazioni provenienti dall’emisfero australe. Quindi, ora si punta sulla profilassi. E infatti dalla Regione nei giorni scorsi è partita una circolare, con le prime indicazioni per la campagna vaccinale antinfluenzale e anti Covid.

I MEDICI DI FAMIGLIA

"Si partirà il 16 ottobre, con i soggetti fragili e gli anziani, attraverso la co-somministrazione dell’antinfluenzale e dell’anti Covid aggiornato alle nuove varianti – assicura Salvatore Bauleo, segretario provinciale e vicesegretario regionale della Fimmg, la Federazione di medici di medicina generale –, confidando nella consegna puntuale e congiunta di entrambi i vaccini a noi medici di medicina generale, come garantito dall’Ausl durante l’incontro appena terminato. Se l’accordo è già stato siglato? Siamo in dirittura d’arrivo e, se non ci saranno sorprese, nei prossimi giorni firmeremo le due intese. Così, come tutti gli anni, i nostri assistiti potranno effettuare le due vaccinazioni nei nostri ambulatori, quindi vicino alla loro residenze. Per le prenotazioni ogni medico si organizzerà come ha fatto negli anni scorsi".

E sta per ripartire l’attività dei medici sentinella. "Saranno loro – aggiunge Bauleo – a segnlarci i primi casi di influenza, mentre vedo aumentare progressivamente i contagi Covid". Ieri l’Ausl ha registrato 95 nuovi casi Covid.

I FARMACISTI

Anche i farmacisti dell’Emilia-Romagna saranno in prima linea per le vaccinazioni e per loro non serve un nuovo accordo. "Anche noi siamo pronti – precisa Achille Gallina Toschi, presidente regionale di Federfarma – perché possiamo proseguire con l’accordo dell’anno scorso fatto con la Regione. Attendiamo i vaccini e sappiamo che il 16 ottobre si inizierà con l’antinfluenzale, poi vedremo quando potremo partire anche con il richiamo contro il Covid. Nel frattempo, stiamo aggiornando la modulistica da far firmare a chi farà la somministrazione nelle farmacie aderenti al progetto, 111 tra città e provincia, 400 in tutta l’Emilia-Romagna".

LA MICROBIOLOGA

"Nel nostro territorio ancora non ci sono segni di circolazione del virus influenzale – precisa Tiziana Lazzarotto, direttrice della Microbiologia del Sant’Orsola –, anche se nel corso dell’estate abbiamo registrato tre casi singoli di influenza di tipo A con quantità di virus bassa. Tra i virus respiratori, stiamo isolando casi di rinovirus e virus parainfluenzali presenti tutto l’anno".

Prosegue la sorveglianza anche per il Covid. "Tra la città e l’area metropolitana al momento in oltre il 50% dei tamponi troviamo la variante Eris – osserva la professoressa – che deriva da un ceppo di Omicron e per la quale è efficace il vaccino aggiornato in arrivo. Raccomando anche la vaccinazione antinfluenzale".

LO SCORSO ANNO

E non a caso la Regione ricorda che in Emilia-Romagna, durante la stagione epidemica 2022-2023 sono stati segnalati "50 casi gravi" di influenza, "la maggior parte con malattie predisponenti (84%), ma solo 9 risultavano vaccinati" e tra i casi gravi "si sono registrati 12 decessi".